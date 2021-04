Baasje uit Gent looft beloning van 3.000 euro uit voor vermiste kat: "We zijn onafscheidelijk"

"Cleo en ik zijn onafscheidelijk", stelt Gaeten. En dat mag je best letterlijk nemen. “Ze slaapt bij mij in bed, wijkt van geen meter van mij. We gaan zelfs samen in het Citadelpark wandelen”, lacht hij. Die mooie band ontstond vorig jaar toen hij Cleo adopteerde. “Vorig jaar werd ik erg ziek en heb ik maanden in mijn bed gelegen. Maar mijn Bengaaltje bleef de hele tijd bij mij. Ze was en is heel belangrijk voor mij. Ze is als het ware mijn kindje.”