Basketbalspeelster Jana Raman traint voor selectie Olympische Spelen met Belgisch basketbalteam 

Corona heeft ook bij de Cats slachtoffers gemaakt. “Niet alleen Ann Wauters had het, ook Emma Meesseman en in februari was ik ook besmet", vertelt Raman. "Het had een grote impact op mijn conditie. Ik was echt ziek en had alle symptomen. Ik was vooral vermoeid en had spierpijn. Je hebt ook geen energie meer om te trainen. Nadien was ik wel genezen, maar ik was wel erg vermagerd. Toen ik genezen was, was de eerste training echt niet goed, dus moest ik mijn conditie weer opbouwen. Na 2 weken begon ik me weer goed te voelen tijdens de trainingen."