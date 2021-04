Begraafplaats in Vilvoorde krijgt perceel voor moslims: "Veel vraag naar bij derde generatie"

Meer en meer Vilvoordse moslims willen zich laten begraven in hun thuisstad. De oudere generatie laat zich vaak nog repatriëren naar het thuisland zoals Marokko of Turkije. Maar de jonge Vilvoordenaren verkiezen hun eigen stad. Dat merkt ook de schepen schepen voor Gelijke kansen, Fatima Lamarti (Vooruit). “Het huidige stadsbestuur gaat ervan uit dat ieder mens het recht heeft op een waardige afscheid. Steeds meer mensen willen ook graag dichter bij hun woonst begraven worden. De nood is het hoogst bij de derde generatie moslims wiens leven zich hier volledig afspeelt.”



Na grondige gesprekken met de Marokkaanse en Turkse moskee in Vilvoorde, besloot de stad om een perk te voorzien op de begraafplaats van deelgemeente Koningslo.