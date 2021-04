Belgisch coronavaccin in de maak in containerlab in Merelbeke: "Wapen tegen corona én mutaties" 

Ziphius werkt met technologie die door de Gentse universiteit op punt is gesteld en intussen wereldwijd gebruikt wordt. Professor Niek Sanders en zijn team waren de allereersten die een kleine aanpassing deden aan het mRNA (een stukje valse genetische code van het virus), waardoor het nog meer ging lijken op menselijke cellen. "De technologie in Pfizer of Moderna is gebaseerd op wat hier in Gent is ontwikkeld. Het is de reden waarom de vaccins zo goed werken. Daar mogen we best trots op zijn."