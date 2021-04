Burgemeester Theo Francken (N-VA) van Lubbeek herstelt van corona

Burgemeester Theo Francken (N-VA) van Lubbeek is een tiental dagen geleden besmet geraakt met het coronavirus. Dat laat de N-VA politicus weten op zijn sociale media-kanalen. "Ik liep het virus op via mijn zoontje en nadien heb ik het ook gekregen, vertelt Francken aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik ben een week goed ziek geweest van de Britse variant van het coronavirus. Het is ook sterk aan het circuleren geweest in deelgemeente Linden. De Spar was dicht, de school is ook moeten sluiten. Dus, er is wel wat besmetting geweest. Het is nu wel beter, het ergste is voorbij en ik hoop dat na de paasvakantie, alles kan normaliseren in het rustige Lubbeek", zegt Francken nog.