Coronacrisis spaart ook Belgische voedingsindustrie niet: "Hard getroffen, maar niet geveld"

Ondanks de moeilijkheden door de crisis, besloot de brouwerij toch een grote investering door te voeren. Om een nieuwe lijn met blikjes te kunnen zetten, werd 4 à 5 miljoen euro geïnvesteerd. "Die beslissing was net voor de coronacrisis genomen. We hebben beslist om te durven blijven investeren en geloof te hebben in te toekomst," zegt De Brabandere. "Ik vraag me wel af of ik die beslissing vandaag opnieuw zou nemen. Waarschijnlijk zou het iets moeilijker zijn."

Na een aantal moeilijke maanden, raakt de brouwerij er ondertussen stilaan weer bovenop. "We hebben echt moeilijke tijden gekend. In bepaalde maanden hebben we tot 70 procent verloren. Maar nu gaat het weer beter. We leveren namelijk ook aan landen waar de horeca al opnieuw opgestart is, zoals China en Rusland."