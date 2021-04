VS-president Joe Biden neemt maatregelen tegen wapengeweld: "Het is een epidemie die gestopt moet worden"

In zijn toespraak somde president Joe Biden een reeks dodelijke schietpartijen van de afgelopen jaren op. "Ik weet hoe het voelt om een stuk van je ziel te begraven", zei hij. "Genoeg gebeden, tijd voor actie."



Zo wil Biden onder meer de verkoop van "ghost guns" aan banden leggen, een soort zelfbouwpaketten. Nu worden die wapenkits verkocht zonder serienummer. Biden wil serienummers voor deze wapens en een grondige background­check van de kopers. "Ghost guns" worden vaak gebruikt dor criminelen en rechtse extremisten omdat ze in de praktijk niet op te sporen zijn.



Hij wil ook een nieuw rapport dat de illegale wapentrafiek in kaart moet brengen. De staten zullen gemakkelijker de zogenoemde "red flag law" kunnen toepassen, een wet waardoor politie of familie tijdelijk de wapens van iemand kan afnemen die een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormt.

Biden kan die maatregelen in principe nemen zonder tussenkomst van het parlement, maar hij roept het Conres op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en mee te werken aan de strijd tegen wapengeweld. De president had eerder al gezegd dat hij de wapenwetgeving strenger wilde maken, maar de maatregelen die hij vandaag aankondigt zijn niet zo streng als velen hadden verwacht.