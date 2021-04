Tijdelijke feestzaal Grimbergen zal "Den Douwe" heten: "Openen in september"

Niet "De Koffiefabriek" of "Douwe Fabriek", maar wel "Den Douwe" wordt de naam van de nieuwe, tijdelijke feestzaal in de voormalige kantoren van het koffiemerk. Grimbergenaar Bart Valgaeren stuurde het winnende voorstel in en krijgt daarvoor een aankoopbon van 100 euro bij lokale handelaars. In 2019 sloot feestzaal Fenikshof in Grimbergen de deuren. De abdij werkt daar aan een eigen belevingscentrum en micro-brouwerij. En ook feestzaal Waux-Hall ging eind vorig jaar tegen de vlakte. In de plaats komen daar binnenkort appartementen en winkels.

Grimbergen zit dus al even zonder echte feestzaal en dat gemis voor verenigingen moet "Den Douwe" binnenkort opvangen. "De zaal wordt multifunctioneel en kan voor heel wat culturele activiteiten en evenementen worden gebruikt", vertelt schepen van Cultuur Philip Roosen (N-VA). De zaal moest oorspronkelijk al in september 2019 gebruiksklaar zijn, maar de opening liep al een paar keer vertraging op. "We hebben ook door corona de nodige vertraging opgelopen. Vanaf mei zou alles klaar moeten zijn. De officiële opening voorzien we dan voor september. Het Cultuurcentrum Strombeek zal in september ook zijn seizoensopening organiseren in "Den Douwe"."