Marie-Louise en Jozef vieren 60e huwelijksverjaardag met eerste coronaprik

Al konden Marie-Louise en Jozef niet veel andere plannen maken, door de coronacrisis. "Mochten de restaurants open geweest zijn, dan waren we samen met mijn broer eens goed gaan eten. Want die is vandaag jarig. Maar het zal voor later zijn." Gelukkig is de dochter van het koppel een bos bloemen komen brengen om toch iets te kunnen vieren. "We staan al feestend in de rij", lacht Marie-Louise.

Het koppel is vooral blij dat ze vandaag samen kunnen gevaccineerd worden. "Dan moeten we maar één keer komen, zijn we samen misselijk en kunnen we alle twee een dafalganneke nemen (lacht)."

De tweede spuit is voorzien voor 13 mei, ook weer romantisch samen.