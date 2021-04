Edegemse Nicole versiert stenen en legt ze in de natuur. "Kinderen gaan nu wel graag meewandelen"

Nicole kreeg hulp van twee vriendinnen, want als MS-patiënte is het voor haar moeilijk om alle stenen zelf te gaan leggen. Omdat het zo'n succes was, besloten ze de Facebook-pagina Kei Blij op te starten. "De bedoeling is dat wandelaars een foto nemen van zo'n steen en hem posten. Daarna moeten ze die weer op een andere plek leggen, zodat iemand anders die kan vinden", vertelt Nicole in Start je dag. "Onze keien duiken ook buiten Edegem op. Sommigen vinden zo'n kei veel te mooi, en houden die gewoon, en dat kan ook.", lacht ze.