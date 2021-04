Eerste mensen op reservelijst Qvax kunnen vandaag al aan de beurt komen in Deinze: “30 minuten tijd om te reageren”

“Het komt er concreet op neer dat we vanavond zullen kijken of er vaccins over zijn en dan de lijst erbij nemen. We roepen mensen digitaal op, via sms of e-mail. Ze krijgen dan een half uur de tijd om te bevestigen, een 1e en meteen ook een 2e afspraak te maken. We willen de gebruiksvriendelijkheid uitgebreid testen"