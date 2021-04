Emmanuel Macron wil eliteschool ENA omvormen tot "Institut du Service Public"

Het ENA werd in 1945 opgericht door Charles de Gaulle. Die wilde de opleiding van hoge ambtenaren te professionaliseren.

Verschillende Franse presidenten hebben er school gelopen, maar ook heel wat diplomaten, industriëlen en andere politici. De studenten die er school hebben gelopen noemt men enarchen. Een vaak gehoorde kritiek is dat de selecte club die aan het ENA afstudeert de topjobs onder elkaar verdeelt en dat die topjobs niet toegankelijk zijn voor de gewone Fransen. Ook Macron zelf is in 2004 afgestudeerd aan het ENA.

Het Institut du Service Public (ISP) zou volgens de president profielen "die minder sociaal bepaald zijn" selecteren. "Het ISP zal alle ambtenaren van de staat opleiden en zal een gemeenschappelijke kern van 13 scholen voor overheidsdienst integreren", aldus Macron. Dat zal "een grondige revolutie op het gebied van de aanwerving" in het ambtenarenapparaat veroorzaken, denkt hij.