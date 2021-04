Er is wél oversterfte onder de 65, er zijn wél risico's voor mensen onder 65: de nieuwsombudsman antwoordt 

Deze week hebben mensen geprobeerd de Facebookpagina’s van VRT NWS te overspoelen met propaganda voor een totale ommekeer in het coronabeleid. Er zijn minstens 150 reacties verwijderd. De facebookpagina’s van VRT dienen niet om campagne te voeren. Behalve dt-fouten, stonden er in de posts enkele toch wat betwistbare redeneringen. Dingen die ook in mijn mailbox als nieuwsombudsman wel eens terugkomen. Met deze videoclip wil ik daar even op reageren.