Franse documentaire zaait twijfel: is peperdure schilderij "Salvator Mundi" nu een echte Leonardo da Vinci of niet?

Waar het schilderij zich nu bevindt, is niet bekend. Even was er sprake van dat het te zien zou zijn in het Louvre van Abu Dhabi, maar dat bericht klopte niet. Volgens het ene gerucht zou "Salvator Mundi" zich in Zwitserland bevinden, volgens het andere op het yacht van prins Mohammed bin Salman... die plannen heeft voor een eigen cultuurcentrum in Al Ula in Saoedi-Arabië.