Sinds maandag kan iedereen in Vlaanderen zich aanmelden op de reservelijst van haar of zijn vaccinatiecentrum. Dan word je opgeroepen in volgorde van leeftijd wanneer er restjes vaccin over zijn of wanneer mensen niet komen opdagen. In een eerste fase wordt dat systeem uitgetest in Deinze en Roeselare. Freddy en Rita hebben vandaag op die manier een vaccin gekregen in Roeselare.