Grote hoeveelheid paraffine aangespoeld aan de Westkust: "Gevaarlijk voor honden"

Sowieso kan je beter opletten als je de stof ziet liggen op het strand, zegt Corbisier. "Vooral voor honden kan het gevaarlijk zijn als ze die paraffine opeten, maar het is ook een gevaar voor andere, wilde dieren." De stof zelf kan niet zoveel kwaad, maar het is vooral het chemische middel rond de stukjes paraffine dat gevaarlijk is.

Honden kunnen de paraffine in sommige gevallen opeten omdat ze denken dat het voedsel is, vertelt Corbisier. "Omdat er amper voedingsstoffen in zitten, kunnen dieren die de stof opeten beginnen verzwakken en mogelijks zelfs sterven."