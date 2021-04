Wat gebeurt er met onze afgedankte tweedehandswagens in Afrika? "De nomaden" in Guinee, het autokerkhof van Europa

Sinds maart gelden er nieuwe, strengere importrestricties in Guinee. Maar het is nog maar de vraag of die opgevolgd kunnen worden. Een handelaar die Arnaud en Simon ontmoeten, gelooft er alleszins niet in. "Dat gaat nooit lukken. De mensen hebben hier geen geld om een hele nieuwe auto te kopen. In 2006 was het precies hetzelfde verhaal. Auto's van acht jaar of ouder mochten het land niet meer in, maar dat is nooit toegepast." Dat de regels in Guinee niet of slecht worden toegepast, is één zaak. Maar Europa speelt natuurlijk ook een rol. De auto's komen per slot van rekening van hier en de export blijft ook gewoon doorgaan.