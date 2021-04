Hoe zit het met corona over de Franse grens? Grensgemeenten maken online kaart om besmettingen op te volgen

Franse en Belgische, voornamelijk West-Vlaamse, gemeenten hebben de handen in elkaar geslagen om een nieuwe interactieve kaart te maken. Daarop kunnen mensen zien hoe het zit met het aantal coronabesmettingen in de grensgemeenten. Dat is handig voor veel mensen in de regio die regelmatig de grens over moeten, omdat ze daar werken, boodschappen doen of omdat de kinderen er naar school gaan.

De kaart werkt op dezelfde manier als die van België. Hoe donkerder het kleur van de gemeente, hoe hoger het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. “Het maakt het veel gemakkelijker voor gemeentebesturen om de risico's in te schatten”, zegt burgemeester van Veurne, Peter Roose.