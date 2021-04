BEKIJK en BELUISTER: Onze Songfestivalwinnares Sandra Kim schopt het tot Eikoningin in Kruisem

Afgelopen paasweekend was er de eerste digitale versie van de Gulden Eifeesten in Kruishoutem (nu Kruisem, na de fusie met Zingem). De gemeente reikt dan ook altijd het kroontje uit aan de nieuwe Eikoningin. In normale tijden is er dan een missverkiezing om dé perfecte koningin te kiezen, maar die is er door corona niet gekomen. En tóch is er een Eikoningin, en verrassend genoeg is dat zangeres Sandra Kim geworden.