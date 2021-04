Jonge Hongkongse militant krijgt asiel in Groot-Brittannië

"Dat ik gezocht wordt op basis van de wet op de nationale veiligheid toont dat ik blootgesteld ben aan zware politieke vervolging en dat ik hoogstwaarschijnlijk niet zonder risico naar Hongkong kan terugkeren", preciseerde Nathan Law. Hij was een van de leiders van de politieke partij Demosisto, die in juli 2020 ontbonden werd na de goedkeuring door het Chinese parlement van de omstreden wetgeving op de nationale veiligheid. Die wet werd aan Hongkong opgelegd om subversie, afscheiding, terrorisme en collusie met buitenlandse troepen te beteugelen.

De partij werd door studenten opgericht om de steeds groter worden greep van Peking op de voormalige Britse kroonkolonie tegen te gaan. Nathan Law meldde in juli 2020 dat hij uit Hongkong was weggevlucht en liet daarna weten dat hij in Londen was. In een interview met de krant The Guardian zei hij in december dat hij politiek asiel had aangevraagd en hoopte dat zijn aanwezigheid in Europa "eraan zou herinneren hoezeer de Chinese Communistische Partij een gevaar vormt voor onze democratische waarden".