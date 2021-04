Koppel uit Assebroek viert diamanten huwelijk in vaccinatiecentrum: “Het echte feest stellen we nog even uit”

Voorlopig is het nog even wachten op een echt feest, maar van uitstel komt geen afstel. “We hadden al een feestzaal vastgelegd, maar jammer genoeg hebben we alles moeten uitstellen tot een latere datum. Dat gaan we dan ook zeker doen, want we kunnen zo een dag niet laten voorbij gaan”, vertelt Hoppe.

Het koppel wil er vandaag toch nog het beste van maken. “Het had heel leuk geweest om onze kinderen en kleinkinderen allemaal samen te zien. Veel kunnen we nu niet doen vandaag. We moeten een beetje oppassen met corona, maar we gaan er wel al een glaasje champagne op drinken.”