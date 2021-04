KU Leuven gaat Dijle gebruiken om gebouwen te verwarmen

De KU Leuven gaat aan de Redingenstraat in Leuven een nieuwe campus bouwen voor de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Die site zal voor een groot deel verwarmd worden via aquathermie, daarbij wordt warmte onttrokken uit water.

“Dat water is oppervlaktewater afkomstig uit rivieren of rioleringen”, zegt professor Stijn De Jonge van de KU Leuven. “We proberen uit de stroming van de rivier energie te halen, in dit geval de Dijle. De stroming heeft een zeer lage temperatuur maar er zit wel veel energie in. Via warmtepompen gaan we die dan opwaarderen naar een bruikbare energievorm en een temperatuur waar je je huis of een gebouw mee kan verwarmen.”