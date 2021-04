Landbouwschool PITO in Stabroek start met opleiding Paardenhouderij

Landbouwschool PITO in Stabroek start vanaf september een nieuwe opleiding op: Paardenhouderij. Die moet ervoor zorgen dat leerlingen later terecht kunnen in de paardensector. Denk aan een carrière als paardenverzorger, trainer, beroepsruiter, of als medewerker in een stoeterij of fokkerij. "Er was al een opleiding Dierenzorg, maar de sector had nood aan een specifiekere opleiding", zegt Jan Van Santvliet van PITO.