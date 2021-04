Loop je op de toppen van je tenen door corona? Chiro Oostnieuwkerke organiseert frustratiewandeling

Bij de jeugdbeweging merken ze dat veel jongeren het moeilijk krijgen. "Er is heel wat frustratie en eenzaamheid", vertelt Brecht. "We zien elkaar heel weinig, sommige jongeren hebben het moeilijk thuis en zien buiten de Chiro heel weinig leeftijdsgenoten. Ook voor onze leiders en leidsters, die al zo lang van thuis moeten studeren, is het zwaar. Met de frustratiewandeling hopen we toch iets leuks te kunnen doen."

Voor de wandeling kan je kiezen tussen een afstand van 5 of 7 kilometer. De wandeling is op 1 mei.