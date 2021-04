Lummense bakker schrijft tekst voor Amerikaanse countryhit

Een lied schrijven dat op plaat wordt gezet door countryster Chad Wilson, dat overkomt niet iedereen. Maar bakker Jimmy uit Lummen is het wel gelukt. “Ik schreef een gedicht over de gevoelens die ik had voor iemand, het was een echte liefdesverklaring”, glundert hij trots. “Maar ik wou er meer mee doen, dus heb ik er een lied mee gemaakt. Het was een ingeving op dat moment, want alles is op 15 minuten geschreven."