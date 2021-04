Man krijgt boete van 480 euro omdat hij zeehond lastigviel in Oostende: "Mensen moeten afstand houden"

Met de boete hopen ze ook een signaal te sturen naar de bevolking, zegt Van den Kerchkhove. “We merken enerzijds dat het lot van wilde dieren een bekommernis is van steeds meer mensen. We krijgen ook steeds meer meldingen over mensen die hun hond achteloos loslaten. Dat heeft een negatief effect op onze biodiversiteit.”

Niet alleen zeehonden, maar ook andere dieren hebben vaak last van honden. Sommige loslopende honden vallen broedende roofvogels aan in het bos. Daarnaast worden ook schapen en paarden wel eens in de kuiten gebeten, als de viervoeters in een weiland raken. Bij het Agentschap Natuur en Bos stijgt het aantal PV’s over hondenoverlast”, besluit de woordvoerster.