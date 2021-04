Tsjechië mag kinderen verplicht vaccineren van Europees Hof, geldt arrest straks ook voor corona?

De Tsjechische overheid is dus niet in de fout volgens de rechters en mag verdergaan met het verplicht toedienen van vaccins, ook bij kinderen. Dat kan ook belangrijk zijn in de vaccinatiecampagne die momenteel aan de gang is in de strijd tegen het coronavirus. Deze uitspraak zou de mogelijkheid van een vaccinatieplicht kunnen versterken. Het arrest slaat op de verplichte vaccinatie tegen negen ziektes in Tsjechië, maar zou in de toekomst als argument kunnen dienen inzake verplichte vaccinatie tegen corona.