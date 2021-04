Met de "Moonlight Express" van Brussel naar Berlijn? 2 West-Vlaamse ondernemers plannen hotelnachttrein

Het oorspronkelijke plan was om een nachttrein te organiseren naar Barcelona, zegt De Jaegher. “Daarvoor stelden zich enkele problemen, want in Frankrijk heb je nog altijd een monopolie van de spoormaatschappij SNCF. Daarbovenop hebben de spoorlijnen in Spanje een andere breedte. In Barcelona geraken is een nog veel grotere uitdaging.”

De kostprijs van een treinticket zal zo'n 50 euro zijn, maar mensen kunnen voorlopig nog geen ticket kopen. Ze kunnen wel al hun gegevens achterlaten om bij de eersten te zijn. “De prijs van de treinrit kan je eigenlijk niet vergelijken met een vliegtuigticket, omdat je bij ons meteen in een hotel bent als je de trein instapt. Het is een volledig andere ervaring. Je hebt een nacht geslapen en je komt uitgerust aan op je bestemming.”