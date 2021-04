Museumschip Tordino verhuist naar Oudenburg: “Het schip van 100 jaar oud past bij de historische sluizen"

De Tordino is een schip van bijna 100 jaar oud. Aan boord van het schip krijgen bezoekers een idee van hoe mensen vroeger leefden op de binnenvaart. Zo is er een oude schipperswoning nagebouwd.

De booteigenaar is heel tevreden met de nieuwe aanlegplaats van zijn museumschip. “De site is gekend omwille van zijn historische sluis uit een ver maritiem verleden, in de tijd van de Spanjaarden. Verder zijn hier veel fietspaden, en is er een kruising van twee belangrijke waterwegen.”