Natuurinspectie en politie starten onderzoek naar neergeknuppelde das in Alken

De das die deze week in Alken is neergeknuppeld door een man, bleek nog te leven. Het dier wordt momenteel in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen verzorgd. Een getuige zag eerder deze week hoe een man de das aan het neerknuppelen was en maakte er foto's van. De politie kwam erbij maar toen was de dader al verdwenen.