Belangrijke stap in de Oosterweelwerken: knooppunt Sint-Anna-Linkeroever bij Antwerpen vanaf vandaag op de schop

De eerste echte fase van de werkzaamheden loopt dan van 12 april tot begin augustus 2021. Aannemer Rinkoniên werkt het ecoduct (duidelijk in beeld op de foto hierboven) dat verrijst boven de snelweg verder af en start met de afbraakwerken van het huidige knooppunt. Het verkeer kan tijdens deze werken niet meer over de bestaande snelweg rijden en wordt omgeleid via tijdelijke wegen.

Verkeer tussen de E34 en de E17 en Kennedytunnel kan de werf vanaf maandag passeren op twee versmalde rijstroken naast de bestaande snelweg. Wie van de E34 naar de Waaslandtunnel rijdt en omgekeerd, moet gebruik maken van een tijdelijke verbindingsweg ten noorden van de E34. Voor wie van de E17 en de R1 komt en richting bedrijvenzones aan de Canadastraat en de Keetberglaan wil, is er een tijdelijke verbindingsweg. Let op, de afrit naar die weg takt tussen Antwerpen-West en Sint-Anna-Linkeroever een stuk vroeger van de snelweg af dan de huidige afrit, dus hou op tijd rechts. Het kaartje hieronder maakt al veel duidelijk.