Ook Antwerpse vaccinatiecentra beginnen op kruissnelheid te geraken: "Laat die spuitjes maar komen"

Ook in de vaccinatiecentra in Turnhout is de maximumcapaciteit op bepaalde dagen bereikt. "We zijn blij", zegt Kris Bayens van de Eerstelijnszone Kempenland. 'De mensen wilden zo snel mogelijk hun spuitje, ik denk dat we nu een inhaalmaneuvre kunnen doen. Laat de spuitjes maar komen. Er zijn er veel gepland, de volgende twee weken staan er twaalf duizend op de lijst."

"De voorbije dagen zijn we een klein beetje meer aan het vaccineren", gaat Baeyens verder. Nu werken we 12 uur aan een stuk, van 9u tot 21u, aan een tempo van 120 tot 150 mensen per uur. We hebben twee centra dus in totaal kunnen we 1200 à 1500 mensen per dag aan, per centrum. We denken na de paasvakantie 70% van de 65-plussers gevaccineerd te hebben."