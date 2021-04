Opnieuw een onrustige avond in verschillende Noord-Ierse steden

Op beelden die op het internet circuleren is te zien dat een dubbeldekker met brandbommen werd bekogeld en vervolgens volledig uitbrandde. Volgens sommige berichten werd er ook een persfotograaf aangevallen. Het incident deed zich voor op een kruispunt tussen een protestantse en een katholieke woonwijk.

De Britse premier Boris Johnson reageerde via Twitter op de incidenten. "Ik maak me erg zorgen over de scènes van geweld in Noord-Ierland, met name over de aanvallen op de politie van Noord-Ierland die het volk en de bedrijven beschermt en de aanvallen op een buschauffeur en een journalist", aldus Johnson. "Geschillen worden opgelost door middel van dialoog, niet door geweld of criminaliteit", klonk het nog.



In Noord-Ierland komt het nu al dagen tot nachtelijke rellen, in verschillende steden ook buiten Belfast. Daarbij raakten al meer dan 40 politieagenten gewond. Volgens de veiligheidsdiensten zitten (deels militante) protestantse, loyalistische groeperingen, die zich ook met drugshandel bezighouden, achter de onrust.



Aanleiding voor de rellen zou naar verluidt onder andere de beslissing van het parket zijn om hooggeplaatste politici van het katholiek-Republikeinse Sinn Fein niet te vervolgen wegens het overtreden van de coronaregels na het bijwonen van de begrafenis van IRA-kopstuk Bobby Storey. Daarnaast heeft de onvrede van de loyalisten ook te maken met de post-brexit-handelsafspraken, omdat die volgens hen barrières hebben gecreëerd tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.