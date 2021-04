Ontploffing aan bankkantoor in Limburg

In Heusden-Zolder was er gisteravond een ontploffing aan of in een bankkantoor. Rond half 11 klonk een luide knal vanuit het KBC-kantoor aan de Ringlaan. De bewoners die in de flats boven het kantoor woonden, werden opgeschrikt door de luide knal. Het is nog niet duidelijk of het om een plofkraak gaat of niet.