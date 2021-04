Meer volk op campings in Oost-Vlaanderen: “5 keer meer caravans en mobilhomes in De Gavers”

“Vooral in provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen en in provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke zijn er veel mensen”, gaat Cornelis verder. “Als we het aantal boekingen vergelijken met 2019, waar het toevallig tijdens de eerste week van de paasvakantie ook slecht weer was, zien we toch een grote stijging. Er zijn vooral heel wat caravans en mobilhomes in vergelijking met vroeger.”