Oudenburg gaat openbare toiletten schoonmaken: "De nood aan heropfrissing is groot"

De nood aan propere openbare toiletten in Oudenburg is groot. Gemeenteraadslid Gudrun de Vlam kaartte het probleem een tijd geleden al aan en het stadsbestuur gaat nu in op haar vraag. "Door corona gaan er veel meer mensen wandelen of fietsen", schetst de Vlam, "maar in Oudenburg kunnen ze amper naar het toilet terwijl ze onderweg zijn. De horeca is dicht en de openbare toiletten zijn verouderd en vuil".