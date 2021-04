Paasdrukte in Gentse musea: “Sommige tentoonstellingen al uitverkocht, reserveren is de boodschap!”

De Gentse musea richten zich, sinds de coronacrisis, volop op jonge gezinnen. “Er zijn in zo goed als al onze musea speciale kinderactiviteiten voorzien. We merken dat ze erg in trek zijn en daar zijn we blij om. Door corona zijn de plaatsen echter beperkt. Op voorhand reserveren is dus de boodschap”’, benadrukt Souguir. Bezoekers die zich aan de kassa aanmelden zonder reservering, kunnen eraan zijn voor de moeite. “We werken met vaste tijdslots. Als die allemaal gereserveerd zijn, kan er niemand meer bij. Vol is vol.” Wie zeker wil zijn van een ticket kan reserveren via de website van de Gentse musea.