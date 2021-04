Hoe veilig zijn jouw gegevens op de website QVAX.be? "Van de overheid verwacht je meer zorgvuldigheid"

En ook over hoelang onze gegevens bewaard worden, rijzen er vragen. "De gegevens worden bewaard zolang de vaccinatiecampagne loopt", zegt Robben. In het privacybeleid van QVAX.be zelf klinkt het zo: "Wij bewaren uw gegevens tot maximaal 5 dagen vanaf de dag na de bekendmaking van het koninklijk besluit dat het einde van de epidemie ten gevolge van het COVID-19 coronavirus aankondigt." Een vage uitleg vindt Dobbelaere-Welvaert. "Wanneer is dat? Het is zelfs niet eens zeker dat er ooit zo'n koninklijk besluit komt."

Ook wat de veiligheid van QVAX.be betreft, is het laatste woord nog niet gezegd. Wie een beetje handig is met computers kon de voorbije dagen in een paar muisklikken voorsteken in de lange wachtrij op de website, meldden we gisteren al. "Ze kunnen dat doen, maar dat is niet echt sociaal en veel zal het hen niet opbrengen", reageerde Robben vanochtend.

Of dat achterpoortje dan weer betekent dat die mensen ook aan de gegevens van anderen kunnen raken en er wat schort met de veiligheid van de website, wil ethisch hacker Inti De Ceukelaire niet gezegd hebben. "Dat zou wat te kort door de bocht zijn." De Ceukelaire weet op dit moment nog niet of de website te hacken valt en dus veilig is of niet. Hij is overigens van mening dat een commercieel bedrijf in de arm nemen, niet altijd een slecht idee is voor de overheid. "Hun ontwikkeling is soms zelfs beter."