Hoe de overheid twee keer in drie dagen de mist inging met vaccinatiewebsites

MyHealthViewer.be is in de achtergrond namelijk gekoppeld aan het nationale eHealth-platform waaraan allerlei toepassingen vasthangen die gebruikt worden in de gezondheidssector. Software die gebruikt wordt door dokters, huisartsen, vaccinatiecentra en dergelijke meer.

“We moesten absoluut vermijden dat die in gevaar zouden komen. Daarom is de website even offline gehaald en zijn we met de partners die de achterliggende systemen beheren in overleg gegaan en hebben we nagegaan hoe we de situatie konden rechttrekken”, verklaart Remi De Brandt.

Zodoende werd gekeken hoeveel bezoekers de website maximaal kan trekken zonder de achterliggende systemen te overbevragen. En dat blijken 6 bezoekers per seconde te zijn. Die capaciteit wordt vanaf morgen stelselmatig opgedreven.