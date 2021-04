PVDA in Mechelen pleit voor permanente opvang voor daklozen: "Stad stuurt mensen de straat op in gure weer"

De stad heeft nu beslist om de nachtopvang enkele uren vroeger te openen. "Wij sluiten zeker en vast niet de ogen ", zegt schepen Gabriella De Francesco. "Wij hebben ook verschillende maatschappelijk assistenten op het terrein. Het klopt dat wij een problematiek hebben rond dak- en thuislozen, we zien dat ook toenenemen, maar wij geloven ook sterk dat de oplossing niet alleen is in meer dagopvang maar ook wel in degelijke begeleiding door de medewerkers van het CAW en onze kansarmoedepartners. Enkel dan kunnen wij samen zaken oplossen", aldus Gabriella De Francesco.