Rellen in Noord-Ierland: waarom een nieuw conflict langs oude breuklijnen zoveel angst inboezemt

Dat de onrust oplaait rond Pasen is niet helemaal toevallig. Om te beginnen is het historische vredesakkoord over Noord-Ierland uit 1998 afgesloten net voor Pasen, zoals de naam Goedevrijdagakkoord al aangeeft. Dat akkoord is bij een radicaal deel van de protestanten nog altijd een doorn in het oog. Bovendien is Pasen traditiegetrouw de start van het “marching season” – het paradeseizoen zeg maar. Vooral protestanten stappen op, in heel Noord-Ierland, van Pasen tot de zomer worden honderden zulke marsen georganiseerd. In de marge zijn er altijd wel wat relletjes. Alleen zijn ze deze keer erger en lijken ze langer te duren. Wat is er aan de hand?