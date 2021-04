Royals op "vrijersvoeten" - Verloving in Luxemburg, Märtha Louise verhuist en poging om Mako's huwelijk te redden

De Noorse prinses Märtha Louise (49) wil met haar drie dochters verhuizen naar de VS om meer tijd met haar vriend Durek Verrett te kunnen doorbrengen. Hij woont in Los Angeles. "Nu is het met covid moeilijk om plannen te maken, maar we zullen verhuizen. We zullen ons huis in Lommedalen behouden, we moeten een thuis in Noorwegen hebben. We zullen hier nog vaak zijn. We kunnen dit prachtige land niet helemaal verlaten", vertelde de prinses in een gesprek met de Noorse krant Verdens Gang.