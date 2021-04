Rustige nacht voor fruittelers in Haspengouw

Fruittelers waren de hele nacht wakker, want het zou de koudste nacht van de week worden. Door de bewolking gisteren, was de grond nog niet genoeg opgewarmd. Maar diezelfde wolken zorgden er ook voor dat de temperaturen niet al te veel zakten. Fruitteler Theo Billen uit Brustem in Sint-Truiden: “Ik heb om het uur gecontroleerd en om het uur was het bewolkt. De temperatuur bleef ergens hangen tussen het vriespunt en +2 graden, dus heb ik geen vuurkorven moeten aansteken.”