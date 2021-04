Sihame El Kaouakibi stapt zelf uit Open VLD, maar blijft wel in Vlaams Parlement zitten

De statutaire commissie van Open VLD schorste El Kaouakibi in afwachting van de conslusies van die onderzoeken. Verder wilde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert aanvankelijk niet gaan. Maar na de publicatie van het verslag van de voorlopig bewindvoerster bij Let's Go Urban zette Lachaert toch de procedure in gang om haar uit de partij te zetten.



El Kaouakibi wacht echter niet op de beslissing van die commissie. In een uitvoerige brief aan de commissie laten haar advocaten weten dat ze zelf uit de partij stapt. El Kaouakibi blijft wel in het Vlaams Parlement zitten, voortaan dus als onafhankelijke. Dat recht heeft ze, want een zetel in het parlement behoort een parlementslid toe en niet de partij.