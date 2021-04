Trans vrouw Eefje wil non worden maar kloosters weigeren: "Ik geef niet op, al moet ik naar het Vaticaan"

De logica van de Rooms-Katholieke Kerk over het onveranderlijke biologische geslacht heeft soms ook ironische gevolgen. "Ik herinner me dat er in de jaren 80 of 90 in Italië een Fransiscaan was die als man was ingetreden, maar besloot om als vrouw door het leven te gaan. Daar kon de Kerk bij wijze van spreken niets tegen beginnen aangezien de pater als man was gewijd. Het is me niet duidelijk hoe het met haar is afgelopen", zegt Torfs.