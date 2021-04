Turkije reageert op "stoelincident" met EU-Commissievoorzitter Von der Leyen: "Beschuldigingen zijn onterecht"

Michel heeft zich gisteravond in een reactie op Facebook verdedigd tegen de kritiek. Volgens Michel veroorzaakte de strikte interpretatie van de protocolregels door de Turkse diensten een "schrijnende situatie", namelijk "de verschillende, zelfs kleinerende, behandeling van de voorzitter van de Europese Commissie".

"Toen we de betreurenswaardige aard van de situatie inzagen, hebben we ervoor gekozen om dit niet te verergeren door er een publiek incident van te maken, en om voorrang te geven aan de inhoud van de politieke discussie die we, Ursula en ik, met onze gastheren aangingen." Michel betreurt ook dat de indruk werd gewekt dat hij onverschillig zou staan tegenover de protocollaire onhandigheid die Von der Leyen moest ondergaan.



"Zeker gezien het feit dat ik mij vereerd voel deel te nemen aan dit Europese project waarbij twee van de vier grote instellingen worden geleid door vrouwen, Ursula von der Leyen en Christine Lagarde." De Europese Raadsvoorzitter is naar eigen zeggen ook bedroefd dat deze situatie "het grote en nuttige geopolitieke werk" dat in Turkije is verricht "overschaduwt".