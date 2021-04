Turnhout organiseert Belgisch Kampioenschap Darts in 2022: "Hopelijk komt Dancing Dimi een galamatch spelen"

Van 28 tot 30 januari 2022 organiseert Turnhout het Belgisch Kampioenschap Darts in fuifzaal Futur. "Nadat ik contact had opgenomen met de organisator van het BK, BeDarts, was het redelijk snel geklonken. We hebben drie dartclubs in Turnhout, en één van hen gaat ons helpen met het organiseren van dat BK. Grote dank dus aan dartsclub Edelweiss", zegt schepen van Sport in Turnhout, Jan Van Otten (Vooruit).