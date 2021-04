Tweetalige folders weggehaald uit vaccinatiecentrum Halle: "Was een misverstand"

Volgens Jan Desmeth (N-VA), burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, gaat het om een misverstand. "Iemand van het vaccinatiecentrum heeft de folders over hoe je de route moet volgen van de ingang naar de uitgang, vertaald. Dat was niet echt de bedoeling, maar was wel met goeie intenties gedaan. Maar dat was zeker niet de afspraak omdat de zichtbare taal hier voor alle inwoners Nederlands is."

Daarom werd gisterenavond door de drie burgemeesters beslist om de folders niet te gebruiken. "Vanaf morgen zijn het dus alleen folders in het Nederlands, zonder de vertaling naar het Frans, Duits, Engels en Arabisch. Omdat het echt over zaken gaat die iedereen kan begrijpen, ook anderstaligen. We houden ons aan de taalwetgeving waardoor we alles in het Nederlands brengen. Enkel in noodsituaties, in de cabine zelf, kan er gesproken worden in de taal van de gevaccineerde. Als het gaat om medische termen. Maar de algemene taal is wel degelijk Nederlands", aldus burgemeester Desmeth.