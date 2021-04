Unizo en VDAB Oost-Vlaanderen in koor: “Technische vaardigheden en opleidingen op de werkvloer kunnen de economie weer opkrikken”

Naast de bouwsector is in onze provincie ook de haven in Gent een stabiele werkgever, maar in veel andere sectoren zijn de gevolgen van de coronacrisis sterk voelbaar. Dan gaat het over horeca en toerisme, sommige industriële bedrijven, een deel van de klein- en groothandel, en de professionele schoonmaak (omdat veel kantoren dicht zijn). Jos Vermeiren van Unizo Oost-Vlaanderen: “dat zijn de sectoren die werknemers op technische werkloosheid zetten en geen interimkrachten aannemen. Momenteel zijn er 43.000 werkzoekenden in Oost-Vlaanderen. Dat is een stijging van ruim 3 procent in een jaar tijd. Maar bedrijven die volop inzetten op opleidingen op de werkvloer doen het opvallend beter, die zullen makkelijker uit de crisis komen. We denken ook dat de economie wel eens heel snel weer zou kunnen aantrekken, want er zijn nog altijd veel knelpuntberoepen.”