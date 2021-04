Meer vrijheid voor wie gevaccineerd is? "We moeten het hen gunnen" versus "ze moeten solidair blijven"

"Het is dan een soort symbolische discussie die niemand iets oplevert", vindt hij. "Probeer dat om te keren en dat vanuit en soort gunnersperspectief te bekijken." Loobuyck heeft een probleem met het woord "vaccinatieprivileges". "Het gaat niet over privileges, maar over mensen die stapsgewijs in een veilige context terug naar het normaal kunnen. We moeten bekijken waar dat kan en hoe we dat mensen kunnen gunnen."

"Ik gun het iedereen, maar de overheid moet zich blijven afvragen of het geen probleem is om mensen die gevaccineerd zijn de vrijheid laat, terwijl er nog altijd een klein risico is", vindt professor Grondwettelijk Recht Patricia Popelier.